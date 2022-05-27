Росія "начудила" в Чорному морі і змушує Україну розміновувати, – Братчук
Ще на початку березня начальники російських портів отримали листи із повідомленням, що 420 мін закинули в акваторію Чорного моря. Втім, їхнє точне місце розташування не могли визначити.
Зараз фахівці припускають, що мін може бути вже від 400 до 600 у Чорному морі. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
До теми Військові вкотре попередили: через шторм на узбережжя Чорного моря потрапляють міни
Водночас українські захисники попередили висадку десанту ворога. Зокрема, замінувавши узбережжя, як зауважив Братчук.
Однак, саме в акваторії Чорного моря Росія "начудила" і тепер окупант вимагає від України розблоковувати та знищувати російські міни,
– наголосив речник Одеської ОВА.
Він також нагадав, що Росія зробила заручниками цивільні судна, які пришвартовані, зокрема, в порті міста Одеси. При цьому країна-агресорка звинувачує у цьому Україну.
"Все відбувається як завжди. Бачимо, що працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Росії. Вони розуміють, що їхні умови просто не можуть бути виконані", – резюмував речник Одеської ОВА.
Яка ситуація поблизу Зміїного
Сергій Братчук прокоментував також ситуацію біля острова Зміїний. Там, за його словами, поки відбувається бойова робота, а також замінування російськими загарбниками.
Згодом ці російські міни викидає до берегів:
- Болгарії;
- Туреччини;
- Румунії;
- України.
Нагадаємо також, що оперативне командування "Південь" закликало мешканців Одеської області не відвідувати узбережжя Чорного моря. Адже через шторм на берег хвилі можуть викидати міни.
Сергій Братчук про заміноване Чорне море: дивіться відео
Росіяни замінували Чорне море: головні новини
- Ще наприкінці березня у водах Чорного моря Румунія виявила російську міну. Її зафіксували моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1".
- Знайдену моряками Румунії міну у той же день міну знищили. Її підірвали на відстані.
- У Туреччині виявляли міни російської армії 26 та 28 березня. Спочатку на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі, а потім – у протоці Босфор.
- Згодом, вже на початку квітня, Міноборони Туреччини повідомило про виявлення міни в Чорному морі. Російську міну знайшли поблизу кордону з Болгарією.
- Крім того, 21 травня ЗМІ повідомляли, що росіяни вивели в Чорне море дві третини боєздатних підводних човнів. Мовиться про 4 одиниці. Третина, тобто 2, залишились біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.