Чому Росія взяла паузу з масованими ударами та чи є загроза для енергетики: пояснення ГУР

Росія вже понад місяць не завдала масованих ракетних ударів по Україні. У ГУР МО заявляють, що росіяни накопичують ракети.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що остаточний час пуску ракет все ж залежить від живої людини, яка буде віддавати наказ, пише 24 Канал. Тому він не зміг сказати, коли може відбутися масована ракетна атака з боку Росії.

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Росія відчуває проблеми з високоточним озброєнням

Водночас те, що Росія тривалий час не завдавала масованих ракетних ударів, Юсов пов'язує з тим, що ворог накопичує запаси озброєння.

Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так – відбувається накопичення (ракет – 24 Канал). Загроза повторення, нехай у менших обсягах, терористичних ракетних ударів Росії по українській цивільній, енергетичній інфраструктурі в зимовий період – вона зберігається і до цього треба ставитися надзвичайно серйозно,

– сказав він.

Також представник розвідки заявив, що Росія відчуває проблеми з високоточним та технологічним озброєнням через санкції.

Зокрема, мовиться про сучасну електроніку, чипи, оптику та мікросхеми. За словами Юсова, ці проблеми впливають на обсяги й темпи виробництва зброї в Росії.

Однак Росія налагоджує контрабанду озброєння та різноманітні сірі схеми постачання. Втім, представник розвідки наголосив, що цими шляхами росіяни не можуть закрити поточні проблеми.

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