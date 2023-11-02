Чому Росія взяла паузу з масованими ударами та чи є загроза для енергетики: пояснення ГУР
Росія вже понад місяць не завдала масованих ракетних ударів по Україні. У ГУР МО заявляють, що росіяни накопичують ракети.
Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що остаточний час пуску ракет все ж залежить від живої людини, яка буде віддавати наказ, пише 24 Канал. Тому він не зміг сказати, коли може відбутися масована ракетна атака з боку Росії.
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Росія відчуває проблеми з високоточним озброєнням
Водночас те, що Росія тривалий час не завдавала масованих ракетних ударів, Юсов пов'язує з тим, що ворог накопичує запаси озброєння.
Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так – відбувається накопичення (ракет – 24 Канал). Загроза повторення, нехай у менших обсягах, терористичних ракетних ударів Росії по українській цивільній, енергетичній інфраструктурі в зимовий період – вона зберігається і до цього треба ставитися надзвичайно серйозно,
– сказав він.
Також представник розвідки заявив, що Росія відчуває проблеми з високоточним та технологічним озброєнням через санкції.
Зокрема, мовиться про сучасну електроніку, чипи, оптику та мікросхеми. За словами Юсова, ці проблеми впливають на обсяги й темпи виробництва зброї в Росії.
Однак Росія налагоджує контрабанду озброєння та різноманітні сірі схеми постачання. Втім, представник розвідки наголосив, що цими шляхами росіяни не можуть закрити поточні проблеми.
Росія хоче відновити втрачений потенціал
- Андрій Юсов розповів, що торік російський генерал Сергєй Суровікін бездумно та безконтрольно використовував ракетні запаси Росії. У підсумки, запускаючи по 100 ракет під час атаки, росіяни виснажили свої резерви.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, не використовує ракети Х-101 під час обстрілів тому, що хоче відновити втрачений потенціал.
- У розвідці Британії теж вважають, що перерва в масованих ракетних обстрілах пов'язана з тим, що Росія накопичує озброєння.