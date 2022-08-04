Окупанти хотіли вдарити по Одещині ракетою "Онікс" – та не долетіла та розірвалася в повітрі

4 серпня 2022 , 13:54
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Джерело:

"Одеса. Офіційно"

Окупанти не припиняють завдавати ракетних ударів по території України. У ніч проти 4 серпня росіяни намагалися атакувати Одеську область.

Ворог запустив ракету з кримського напрямку

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог намагався вдарити по Одещині протикорабельною ракетою "Онікс". Ворог випустив смертоносну ракету з кримського напрямку.

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Як зазначили в ОК "Південь", російська ракета розірвалася у повітрі на підльоті до суходолу.

Що відомо про попередній обстріл Одещини

Попередній раз ворог атакував Одеську область 31 липня. Близько 17:30 жителі Одеси почали повідомляти про вибухи.

В Одеській районній державній адміністрації розповіли, що ворог завдав удару по території однієї з громад Одеського району та влучив у кар'єр.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що Одещину було атаковано двома ракетами типу "Іскандер". Ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки.

Ракетні обстріли 4 серпня

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Автор: Михайло Гема