Ворог намагається атакувати аеродроми: у Повітряних силах пояснили причину

Росія продовжує атакувати українські міста. Однак, якщо раніше ворог намагався знищити нашу ППО, то зараз до списку додалися й аеродроми.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупанти упродовж останніх двох тижнів намагалися атакувати українські летовища, передає 24 Канал.

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Обстріли летовищ

Наші літаки виконують доволі успішно бойові завдання на десятках оперативних аеродромів. Ви всі бачите результати цієї бойової роботи. У ворога, зрозуміло, палає. Неодноразово ворог намагався за останні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро, буквально ця атака ракетами Х-22 по Дніпру, та Старокостянтинів,

– пояснив Ігнат.

Він підкреслив, що окупанти намагаються також знищити озброєння, яке Україні дають партнери, і літаки, які виконують щодня бойові вильоти.

"У Повітряних силах це прекрасно знають та розуміють. Є досвід ведення війни. Літаки, звичайно, розосереджені. Їх ховають, і вони продовжують виконувати завдання щодня, російська статистика їх не знищить", – наголосив речник.

Нагадаємо, що росіяни 10 червня влучили по військовому аеродрому "Миргороді". Тоді окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також "Шахеди".

Крім того, вночі 23 червня ворог випустив 13 ракет на аеродром у Хмельницькій області. на щастя, сили ППО збили усі ворожі цілі.

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