Ворог намагається атакувати аеродроми: у Повітряних силах пояснили причину
Росія продовжує атакувати українські міста. Однак, якщо раніше ворог намагався знищити нашу ППО, то зараз до списку додалися й аеродроми.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупанти упродовж останніх двох тижнів намагалися атакувати українські летовища, передає 24 Канал.
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Обстріли летовищ
Наші літаки виконують доволі успішно бойові завдання на десятках оперативних аеродромів. Ви всі бачите результати цієї бойової роботи. У ворога, зрозуміло, палає. Неодноразово ворог намагався за останні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро, буквально ця атака ракетами Х-22 по Дніпру, та Старокостянтинів,
– пояснив Ігнат.
Він підкреслив, що окупанти намагаються також знищити озброєння, яке Україні дають партнери, і літаки, які виконують щодня бойові вильоти.
"У Повітряних силах це прекрасно знають та розуміють. Є досвід ведення війни. Літаки, звичайно, розосереджені. Їх ховають, і вони продовжують виконувати завдання щодня, російська статистика їх не знищить", – наголосив речник.
Нагадаємо, що росіяни 10 червня влучили по військовому аеродрому "Миргороді". Тоді окупанти застосували балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також "Шахеди".
Крім того, вночі 23 червня ворог випустив 13 ракет на аеродром у Хмельницькій області. на щастя, сили ППО збили усі ворожі цілі.
Чергова атака Росії: що відомо
- Вночі росіяни здійснили міксовану атаку по Україні. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей – лише 2 вдалося "прошмигнути".
- 1 незбита ракета та 1 "Шахед" влучила у певні об'єкти. Попередньо, минулося без втрат. Ігнат не уточнив, про які об'єкти мовиться, проте зазначив, що "ворог не досяг своїх цілей".
- Також Наталія Гуменюк розповіла, що під час роботи ППО по "Шахедах" в певних будинках вибило вікна, але ніхто, на щастя, не постраждав.
- Подробиці нічної атаки Росії читайте у матеріалі 24 Каналу.