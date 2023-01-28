Кремль намагається знищити будь-яку критику армії, навіть власних "воєнкорів", – ISW

Росія не може похизуватися приголомшливими здобутками на фронті. І посилює ефект поразок ще й критика війська, якою щедро засипають також воєнні кореспонденти.

Тож, зазначають в Інституті з вивчення війни, Кремль намагається знищити будь-які прояви критики російського війська. Мовиться також і про власних "воєнкорів", які аж ніяк не хвалять збройні сили країни-агресорки, які зазнають шалених втрат.

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"Воєнкори" матимуть обмеження

Пов'язані відповідні рішення з можливим новим наступом з боку Росії. Так, вони тепер не зможуть вільно розгулювати фронтом. Для цього кожен журналіст повинен буде носити яскраво-блакитні жилети для ідентифікації. Зауважимо, що це рішення "воєнкорам" не сподобалося. Адже вони бояться бути живими мішенями.

В Інституті зауважили, що деякі журналісти роками приховували ярлики "ПРЕСА". Таким чином їм вдавалося отримувати інформацію з фронту без потреби прислухатися до чиїхось наказів.

І поки одні бідкаються, що нові умови зроблять "воєнкорів" живими мішенями, інші скаржаться на те, що їхня діяльність на передовій буде обмежена. Але у Кремля є своя стратегія. І там її дотримуватимуться.

Може знадобитися дозвіл

Ідея з жилетами назріла не просто так. Аналітики припускають, що це може бути одне з рішень начальника генштабу Росії Валерія Герасимова. Таким чином він вирішив ускладнити життя тим, хто активно критикував російське військо.

"Воєнкори" тепер не зможуть діяти самостійно. А отже, їм потрібно буде отримати дозвіл, щоб вести так звану журналістську діяльність. А жилети дозволять їм не губитися у масі військових. А отже, за їхніми діями можна буде спостерігати. Та й узагалі сама процедура отримання жилетів може бути тим ще випробуванням, з яким впораються не всі.

Чергова спроба самоцензури

Аналітики висловили припущення, що це також може бути черговою спробою відродити цензуру на фронті. Влітку та восени 2022 року це вже намагалися зробити серед "воєнкорів". Зокрема тих, які працюють на ПВК "Вагнера". І є підозри, що цього разу ворогові таки вдасться.

Раніше вище військове керівництво намагалося поширювати наратив про те, що "воєнкори" впливають на хід війни. Мовляв, вони порушують російську оперативну безпеку, коли викладають у мережу відео бойових дій або називають позиції.

Цікаво, що достеменно незрозумілою залишається позиція Путіна. В Інституті нагадують, що раніше він зустрічався з "воєнкорами". Ба більше, заспокоював їх, дозволяючи автономно працювати на фронті. Та й на критику намагався, бодай публічно, реагувати спокійно.

Тактика міноборони Росії, спрямована на приховування інформації з фронту, може створити вакуум в інформаційному просторі. Його й мають заполонити афілійовані з ПВК "Вагнер" так звані воєнні кореспонденти. Але тут є одне "але": вони зневажають оборонне відомство.

Правду не приховати