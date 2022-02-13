"Росія намагається зобразити Україну агресором": Канада закликала Кремль припинити дезінформацію

Росія розпочала активну кампанію з дезінформації. Її мета – спотворили ситуацію в Україні та виправдати агресивні дії Кремля.

Росія просуває неправильний наратив, – Жолі

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона закликала Росію припинити поширювати фейки.

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Криза в Україні показує нам небезпеку дезінформації. Росія просуває неправдивий наратив, аби підірвати український уряд. Росія також намагається зобразити Україну агресором у цій кризі. Скажу однозначно: Україна – жертва, а Росія – агресор,

– наголосила міністерка.

Вона запевнила, що Канада продовжить працювати із міжнародними партнерами, аби відстежувати та реагувати на російську дезінформацію.

"Ми закликаємо Росію знизити напруження, припинити дезінформацію, пропаганду та шкідливі дії у соціальних мережах", – додала Жолі.

Очільниця МЗС Канади зазначила, що її країна відстоюватиме демократію та права людини, зокрема й право на свободу вираження.

Останні новини про можливу ескалацію:

На тлі інформації про можливе вторгнення країни почали забороняти своїм громадянам їхати в Україну. Останніми державами, які долучилися до такого списку, є Туреччина, Кіпр, Мексика, Кувейт, Литва, Люксембург та Палестина.

Ізраїльські авіакомпанії збільшили кількість рейсів з України, аби евакуювати своїх громадян. За даними ЗМІ, США нібито попередили Тель-Авів, що Росія нападе на Україну вже 15 лютого.

Літак авіакомпанії SkyUp приземлився замість Києва у Кишиневі. Все тому, що ірландський лізингодавець заборонив літати над територією України. 175 пасажирів відправили додому з Молдови на автобусах.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!