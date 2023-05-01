Пропаганда для своїх: що хоче показати Росія масованими ракетними обстрілами України

За останні три дні Росія двічі завдавала ракетного удару по Україні. Окупанти влучали по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам, через що загинули люди. Все це ворог робить навмисно, аби показати своїй аудиторії "перемоги" і припинити паніку через майбутній український контрнаступ. Мовляв, до поразки ще далеко.

Таке твердження в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він також припустив дії росіян після контрнаступу України.

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Потенціал ледь жевріє

Політтехнолог, спираючись на слова військового експерта, відзначив величезний знос авіації ворога і нестачу ракетоносіїв. Про це свідчать десятки літаків, які окупанти піднімали в повітря минулої ночі, та натомість запустили 18 ракет.

"Тобто їм доводиться піднімати набагато більше літаків, щоб запустити менше ракет. В них немає носіїв, щоб запустити 100 ракет. Зараз вони займаються воєнним канібалізмом, дозбируючи і ремонтуючи наявну техніку, а з нею величезні проблеми", – сказав спікер.

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Цинізм продовжиться

Політтехнолог додав, що поки в окупантів є можливості виробляти ракети, але їх все менше. Утім, цинізму немає меж. Це стосується заяв російського мінооборони після удару по Умані, коли в їхніх пабліках з'явився допис: "точно в цель". Тизенгаузен припускає, що й після контрнаступу ще будуть подібні конвульсії.

Я думаю, що після контрнаступу буде ще одна хвиля таких депресивних поразкових настроїв у Росії. І тут вже можна починати працювати серйозною інформаційно-психологічною операцією з розділення внутрішньої російської еліти. В них там вже дисбаланс серйозний. Вони готові зливати записи, щоб санкції не наклали. Не дуже приємна ситуація,

– сказав він.

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