Росія зацікавлена у затягуванні переговорів, – у ISW пояснили ціль Путіна

У Путіна запропонували продовжити мирні переговори в Стамбулі 2 червня, але Кремль вирішив відправити таку саму делегацію низького рівня та висувати свої вимоги. Це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано затягує мирий процес.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Росія ставиться до мирних переговорів

Аналітики підкреслили жорстку й безкомпромісну позицію Кремля напередодні запропонованих переговорів у Стамбулі 2 червня. Це може свідчити про малоймовірність досягнення суттєвих результатів щодо сталого миру в Україні.

Ба більше, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя цинічно заявив, що Кремль готовий воювати з Україною стільки, скільки буде потрібно. Водночас там нібито ніколи не відмовлялися від діалогу.

Речниця МЗС Росії заявила, що Кремль залишить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі 2 травня таким самим, який був 15 та 16 червня. Групу низького рівня очолював помічник президента Володимир Мединський та до неї входили, зокрема, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

На думку ISW, рішення Кремля повторити старі вимоги та знову відправити делегацію низького рівня свідчить про небажання Росії вести щирі переговори.

Інститут вивчення війни продовжує вважати, що Росія зацікавлена у затягуванні мирного процесу, аби підтримувати наступальні дії в Україні та вибивати додаткові поступки з боку України й Заходу,

– резюмували аналітики.

Президент України заявляв, що Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною. Москва обіцяла підготувати так званий меморандум для миру одразу після обміну у форматі "1000 на 1000".

Втім, ані Україна, ані Туреччина не отримали жодних документів. "Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин", – наголосив Зеленський.