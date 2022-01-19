Росія назвала "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України

У Вашингтоні заявили, що знають про плани Москви щодо евакуації своїх дипломатів з України. На це вже відреагували у російському МЗС.

Там наголосили, що вважають такі висловлювання "провокаціями". Відповідну заяву зробила речниця російського відомства Марія Захарова.

До теми Це шантаж, – військовий експерт про вивезення російських дипломатів з України

Захарова поскаржилася на "провокації"

Посадовиця вважає, що Вашингтон не повинен цікавитися справами дипломатичних установ інших країн. При цьому, свою позицію речниця російського МЗС висловлювала у досить грубій формі.

По-перше, яка справа Псакі та США до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку,

– заявила вона.

Захарова не вперше відзначилася різкою заявою у бік речниці Білого дому. Раніше вона зухвало заявила, що Джен Псакі "підставляє владу США своїми некомпетентними заявами".

Росія нібито вивозить дипломатів з України: що відомо

Видання The New York Times написало, що на початку січня Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. Мовляв, додому вже повернулися до 30 людей.

Втім, Москва все заперечує. Там стверджують, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

Відреагували на цю інформацію й в українському МЗС. У відомстві нічого не знають про наміри Росії щодо евакуації своїх дипломатів.

ЗМІ про можливу евакуацію російських дипломатів: дивіться відео