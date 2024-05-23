Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині, – Юсов

Майже 2 тижні триває наступ російських військ на Харківщині. Втім, у ГУР заявляють, що окупанти і близько не наблизилися до того, що планували.

Загалом Росія на північний кордон стягнула 50 тисяч військових. Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Росія не змогла досягнути своїх цілей на Харківщині

Ми не будемо зараз повністю давати інформацію, тому що це допоможе ворогу, зокрема реагувати й скорегувати свої дії. Але можемо констатувати, що те, що він планував, він не досяг навіть близько,

– сказав Юсов.

Він також зазначив, що це стало можливим завдяки успішним діям українських військових. Юсов додав, що у боях на півночі Харківщині залучене російське угруповання військ чисельністю понад 50 тисяч осіб.

Також у ГУР МО вважають, що нинішні наступальні дії російської армії на Харківщині не є спробою прориву до обласного центру – Харкова.

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію, Те, що відбувається, не є наступом на Харків", – зазначив представник ГУР.

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