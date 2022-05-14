Росія не досягла жодних цілей у війні: єдиний вихід для них – домовитися з Україною, – Шольц
Джерело:T-online
Олаф Шольц наголосив, що за майже три місяці війни Росія не досягла жодної поставленої цілі. Тож, єдиний варіант для неї – це домовитися з Україною.
Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів у інтерв’ю німецькому виданню T-online після розмови з Володимиром Путіним.
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Канцлер наголосив, що не побачив змін у ставленні Путіна до війни.
"Проте ясно одне – Росія не досягла жодної з цілей війни, поставлених на її початку", – впевнений Шольц.
За його словами, не досягнуті такі цілі:
- "Україна не завойована, але з великим умінням, мужністю та самопожертвою обороняється".
- "НАТО не вийшло, а фактично збільшило свої сили на східному фланзі. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Альянс стане ще міцнішим".
- "Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більше, ніж за десятиліття війни Радянського Союзу в Афганістані".
Путін має поступово зрозуміти, що єдиний вихід з цієї ситуації – це домовитися з Україною. Адже можливість Росії отримувати прибуток від світу заблокована доти, доки не настане мир,
– заявив Шольц.
Про що Шольц говорив з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 травня зідзвонився з Путіним. Він розповів, які меседжі намагався донести російському диктатору у контексті війни Росії проти України.
Шольц коротко відзвітував, що основними пунктами з його боку були:
- В Україні потрібно якомога швидше припинити вогонь.
- Ствердження, що в Україні при владі – нацисти, є неправильним.
- Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.
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- Шольц наголосив, що Володимир Путін не залишив їм іншого вибору, тож Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Росією.
- А раніше Олаф Шольц наголосив, що через 77 років після завершення Другої світової Росія розв'язала війну, у якій не стане переможцем. Політик запевнив, що умов "миру", нав'язаного Москвою, ніхто не прийме.
- Канцлер Німеччини також заявляв, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. Водночас "нав'язування умов" з боку Москви вже не спрацює.
- Окрім того, Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Вона хоче позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа. Країна вже відмовилася платити за російський газ рублями.
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