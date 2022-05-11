Росія не готувалась до довгого конфлікту, це для них проблема – Арестович

Росіяни йдуть тим шляхом зараз, який їм дозволяє ситуація. Найбільша проблема армії Росії – вони не готувалися до проведення довгих "операцій".

Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він також зазначив, що армію окупантів підготували під одну "блискавичну операцію", під час якої вони дуже швидко перемагають, а західні країни не встигають зреагувати.

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Мовляв, нова реальність прийде дуже швидко, а колективне рішення Заходу забариться. Потім, коли з'ясувалось, що "операція" затягується, то виявилось – інфраструктури немає, нема зброї, техніки та готового резерву, який би міг виконувати команди,

– говорить Олексій Арестович.

Як зазначає радник Офісу президента, була проведена стратегічна дезінформація з елементами ядерного шантажу, із погрозами зібрати величезне військо.

Про що свідчать дії окупантів на полі бою сьогодні

Кадрові пересування на фронті свідчать про те, що росіяни переоцінили свої можливості в усіх напрямках,

– переконаний радник голови ОП.

Арестович стверджує, що зараз здатен ворог – намагатись утримати те, що вони зможуть захопити впродовж 1-2 тижнів. Зараз ми помічаємо, як політична лінія починає сходитись із можливостями окупаційної армії. Бо раніше ми чули браваду в стилі "дійдемо до Ла-маншу".

"Росіяни схоже протверезились і зрозуміли, що політично вони можуть проголосити і "ХНР" і все на світі, а щодо військової потуги, то вона аж ніяк не демонструє якісь "успіхи", – додає Арестович.

Успіхи ЗСУ на фронті

Додамо, що директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран повідомив, що Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.

Також Житомирська 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України знищила черговий ворожий вертоліт, який помітили у небі над Харківською областю. Техніку окупантів збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

Також варто додати, що голова Миколаївської ОВА – Віталій Кім сказав, що зовсім скоро Миколаївщина буде звільнена від окупантів. Нагадаємо, що на території Миколаївщини під контролем ворога знаходиться Снігурівська громада.

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