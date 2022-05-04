Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США, – Арестович про можливий ядерний удар
США та європейські країни серйозно ставиться до погроз Путіна стосовно ядерної війни та обіцяють, що Росія отримає відповідь на такі дії. Арестович вважає, що насправді країна-агресор не хоче нарватися на удар від НАТО або США,
Про це розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
До теми Бункери не допоможуть, – Арестович назвав сценарії відповіді на ймовірний ядерний удар Росії
За його словами, американці неодноразово наголошували, що застосування Росією ядерної, хімічної чи біологічної зброї призведе до катастрофічних наслідків для країни-агресорки.
Ймовірність застосування ядерної зброї знижується, бо Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США,
– вважає радник голови ОП.
Раніше Олексій Арестович розповів, якої відповіді чекати, якщо Росія завдасть ядерного удару. За його словами, є три варіанти:
- Росія може отримати відповідного удару безпосередньо по вищому війського-політичному керівництву. НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має проникаючу дію в бункери, які заглиблені на кілометр,
- Ще один сценарій – це потужний удар конвенційною (звичайною військовою – 24 канал) зброєю. В такому випадку буде застосування всіх сил та засобів НАТО – авіація, флот та наземні сили.
- Або ж може бути поєднання сценаріїв – маленький ядерний удар, який "впаде на голови" тих, хто ховається в бункері. А по решті російській армії – удар конвенційною зброєю.
Дивіться повністю інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: відео
Реакція світу на ядерні погрози Кремля
- Міноборони США заперечує загрозу застосування Росією ядерної зброї, попри загострення риторики Кремля. А також повідомляється, що уряд США щодня стежить за ядерним потенціалом Росії.
- Водночас Вікторія Нуланд заявила, що США серйозно сприймають погрози президента Росії ядерною війною. Водночас якщо Москва це зробить, то вже не оговтається від наслідків.
- А глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика, яку використовує Кремль, є дуже небезпечною. У тому випадку, якщо розпочнеться ядерна війна, то в ній переможців не буде.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не очікує використання тактичної ядерної зброї в Україні. За його словами, Путін просто не піде на такий крок.
- Антоніу Гутерреш не виключає можливості використання Росією ядерної зброї у війні проти України. Він забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після воєнного вторгнення в Україну.
Відео до теми – Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні, – CNN