Росія боїться купувати в Ірану ракети: політолог назвав ймовірну причину

Видання Financial Times повідомляє, що Росія побоюється купувати в Ірану балістичні ракети, тому що розуміє: у відповідь Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS від наших союзників.

Росія, так само як і Захід, не хоче створювати додаткові приводи, які можуть призвести до паритету чи урівнювання військових спроможностей і можливостей на війні. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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За його словами, коли почалися масові ракетні обстріли цивільної і енергетичної інфраструктури України, західні партнерили нам надавати системи протиповітряної оборони.

Зараз у ЗСУ виникла потреба у далекобійних ракетах. Але країни Заходу вважають, що постачання такого озброєння Україні може призвести до значної ескалації конфлікту,

– зауважив політолог.

Проте, він вважає, такі ракети нам зможуть надати у випадку, якщо Іран почне постачати Росії балістичні ракети, і вона буде завдавати їми удари по території України.

Росія, можливо, була попереджена

На його думку, Росія це усвідомлює, а можливо й була попереджена, адже канали комунікацій на рівні спецслужб з західними країнами у неї існують. Так само як її попереджали про можливості загрози ядерних об'єктів.

За його словами, Захід міг пояснити Москві, що вони надають Україні засоби, які вона може використовувати в межах своєї території. Ті засоби, які долітають до території Росії, є власними розробками українського ВПК і вони їх контролювати не можуть.

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Політолог вважає, що західні країни могли домовитись з Кремлем, що поки не будуть надавати Україні ракетні системи, які можуть уражувати тилові частини забезпечення на території Росії. Але якщо Москва почне застосовувати зброю, отриману з Ірану чи з Китаю, Захід буде вимушений це зробити.

"Цей аргумент є раціональним. Він, скоріш за все обговорювався з Росією і вона цей фактор врахувала", – зазначив Андрій Вігірінський.

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