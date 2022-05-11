Росія не накопичує сили, а одразу кидає їх у бій, – Арестович

Росіяни зазнають у війні проти України значних втрат. Однак їхня тактика досі залишається дещо нелогічною.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Свою думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Цікаво те, що всі сили, які росіяни накопичують, вони одразу кидають в бій,

– наголосив він.

Тобто, як пояснив радник глави ОП, в російських окупантів немає наміру створити 10 – 15 тисячне угруповування, яке зможе щось принципово вирішити.

"У них тільки хоч щось накопичилось, вони дають 3 – 4 дні на підготовку і одразу їх відправляють сюди, тому що їх жене політичне керівництво", – зазначив Арестович.

Росія не готувалась до довгого конфлікту

Також Арестович зазначив, що армію окупантів підготували під одну "блискавичну операцію", під час якої вони дуже швидко перемагають, а західні країни не встигають зреагувати.

"Кадрові пересування на фронті свідчать про те, що росіяни переоцінили свої можливості в усіх напрямках", – переконаний радник голови ОП.

Втрати серед росіян на війні проти України

Директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран повідомив, що Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.

Попри намагання росіян, українські захисники та захисниці дають потужну відсіч, через що окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат. Так, лише за минулу добу, 10 травня, росіяни втратили:

350 військових з особового складу;

17 танків;

48 бойових броньованих машин;

9 артилерійських систем;

2 гелікоптери;

10 безпілотників;

17 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

Загалом у війні з Україною загинули вже близько 26 350 окупантів. Однак у Генштабі наголошують, що цифри приблизні, адже підрахунок ускладнений активними бойовими діями на території нашої держави. Про втрати росіян станом на 77-ий день війни – читайте тут

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