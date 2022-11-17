Росія вже не хоче визнавати Україну "терористичною державою": чому передумали

Країни світу поступово приймають резолюції про визнання Росії державою-терористкою. У МЗС Росії тим часом вирішили, що вони "не такі, як усі" і не називатимуть Україну "терористичною державою".

Заступник директора департаменту інформації Іван Нечаєв виступив на брифінгу із заявою, що Міністерство закордонних справ Росії передумало визнавати Україну "терористичною державою". Таке рішення прийняли, щоб начебто не копіювати дії колективного Заходу і не визнавати його доктрину "державного тероризму".

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Росію "не цікавить" такий підхід

Нечаєв заявив, що дипломатичне відомство Росії ніби не хоче оголошувати будь-яку державу країною-терористом.

Росії не цікавий такий підхід недружніх держав з їхнім збоченим розумінням демократії,

– заявив він.

За його словами МЗС Росії не визнаватиме київський режим терористичним за прикладом Заходу.

Які країни вже визнали Росію державою-терористкою

15листопада Палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій назвала "терористичним" режим, що діє в Росії. За проєкт постанови проголосували 129 зі 156 присутніх депутатів, проти виступили всі 14 депутатів від партії "Свобода і пряма демократія".

26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.

Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

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