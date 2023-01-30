Росія не припиняла реванш, – Зеленський про повторний наступ окупантів

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірність повторного наступу окупантів у лютому – березні. Такі повідомлення озвучувала розвідка та іноземні ЗМІ.

Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що Росія не припиняла реванш.

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Зеленський обговорював загрозу з партнерами

Президент розповів, що з першого дня, як він отримав інформацію про ризики від розвідки, почав комунікувати у закритому режимі з лідерами інших держав. Усі питання були пов'язані з ризиками реваншу Росії.

За словами глави держави, ці обговорення відбувались ще до останнього засідання у форматі "Рамштайн". До слова, Зеленський зауважив, що під час нього схвалили важливі рішення. Головне – аби вони були вчасні. Важливо швидко реагувати, тому що уповільнені рішення стають слабкими.

Реванш Росії не зупинявся

Зеленський зауважив, що всю інформацію, отриману від розвідки, Україна детально аналізує й передає партнерам.

Секретів бути не може, нам потрібна підтримка зараз. Бо реванш, про який мовиться...Я скажу вам чесно, на Донбасі реванш і не зупинявся,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що на Донбасі ситуація загострюється щоденно. Окупанти перекидають туди кадрових військових або "вагнерівців".

Президент підсумував, Росія, схоже, прагне "великого реваншу" та вже його почала. Однак він переконаний, що Росія не досягне позитивних результатів у наступі. Зеленський впевнений у силі нашої армії.