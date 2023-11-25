Росія припинила обстріли крилатими ракетами через проблеми з логістикою, – розвідка Британії

Росіяни, ймовірно, не можуть використовувати Севастополь як базу для флоту через те, що там небезпечно. Однак пошук альтернатив створює додаткові проблеми.

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії традиційно поповнювали запаси крилатих ракет на базі в Севастополі, однак тепер там небезпечно. Ймовірно, ворог захоче використати Новоросійськ для цього, однак це вплине на логістику.

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У Росії проблеми

Однак переміщення та перезавантаження ракет на новій базі вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження.

13 листопада 2023 року українські військові заявили, що Росія перестала обстрілювати наші мирні міста морськими крилатими ракетами через "логістичні проблеми" в Новоросійську.

Росія, ймовірно, прагнутиме прискорити подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені в зимову кампанію ударів по Україні,

– мовиться в повідомленні.

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