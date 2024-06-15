Чому Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах з Україною: аналіз ISW

Західні ЗМІ активно обговорюють можливість переговорів та припинення вогню з боку Росії, однак дії Кремля свідчать про протилежне. Аналітики ставлять питання: чи дійсно Путін готовий до діалогу, чи це черговий маневр.

Нещодавні повідомлення Reuters про готовність Путіна до переговорів викликали сумніви серед експертів Інституту вивчення війни. Насправді це дискусійна тема – чи можна вірити анонімним джерелам, що передають нібито наміри ватажка Кремля.

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Росія (не) хоче миру

Власне, західні медіа з посиланням на анонімні джерела в Кремлі писали про бажання Путіна припинити вогонь, визнавши поточні лінії фронту. Однак реальність військових дій та риторика російського керівництва не підтверджують ці заяви.

Кремль постійно вдає інтерес до змістовних переговорів. Це є частиною інформаційної операції, що має на меті переконати Захід піти на поступки… Багато фактів вказують, що Росія має намір завоювати більше територій в Україні та налаштована повністю знищити українську державність та ідентичність,

– йдеться в аналізі ISW.

Також Інститут вивчення війни критично оцінює заяви про готовність Путіна до переговорів. Аналітики вказують на розбіжності між публічною риторикою та закулісними обговореннями. Відкриття нового фронту на Харківщині та регулярні ракетні удари по Україні підтверджують наміри Росії продовжувати агресію.

Попри заяви про можливе припинення вогню, дії Росії на полі бою та її експансіоністська риторика свідчать про протилежне. Експерти ISW акцентують, що Кремль використовує переговори як інструмент інформаційної війни, а не як шлях до миру.

Загалом ситуація на фронті та заяви російського керівництва продовжують викликати занепокоєння серед міжнародної спільноти. Чи є переговори реальним шляхом до миру, чи це лише чергова стратегічна гра Кремля?

Відповідь на це питання залишається відкритою, але аналіз ISW дає підстави сумніватися в щирості намірів Путіна.

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Додамо, що Путін коментував статтю видання Reuters про припинення вогню на поточній лінії фронту. Кремлівський ватажок заявив, що Росія готова продовжити переговори з Україною, але повернутися до них можна, виходячи з уже досягнутих домовленостей.