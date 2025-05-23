Настане кінець російській економіці: політолог назвав дієвий метод, як можна притиснути Кремль

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров відповів на ініціативу щодо припинення вогню з боку ЄС, США та України, заявивши, що Кремль на це не погодиться. У такий спосіб росіяни намагаються диктувати свої умови. Проте є спосіб змусити їх піти на поступки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зазначивши, як саме Україна має поводитися в умовах, коли російська влада чинить спротив західним ініціативам. Також глава ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи подальший хід перемовин, підкреслив, що першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", а другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками Росії.

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Тоді росіяни почнуть благати

Загородній пояснив заяву Лаврова, наголосивши, що Росії ставили ультиматум – спочатку перемир'я, а потім переговори.

"Однак Кремль хоче поєднати переговори і війну. Вони хочуть воювати і, щоб Росії робили певні послаблення, зокрема, щодо санкцій. Росіяни відкрито плюють на європейців, які виставляють ультиматуми", – сказав політолог .

Зверніть увагу! Під час зустрічі "коаліції охочих" в Києві 10 травня, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Дональд Туск та Володимир Зеленський домовилися, що з 12 травня мало б розпочатися повне та всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Разом союзники вимагали цього від Росії, яка проігнорувала цю ініціативу.

Проте Україна, за його словами, має використати цю ситуацію. А Європі треба посилювати санкції – зупиняти нафтові танкери, показувати свою силу.

Водночас є дієвий інструмент, який дозволить вплинути на Росію. Це – контроль над Балтійським та Чорним морем,

– впевнений Тарас Загородній.

Тоді, на його думку, росіяни будуть самі благати, що їм зробити, щоб була знята блокада. Це буде кінець російської економіці, і буде вже не важливо, які санкції ще запровадять.

Він додав, що це – конкретика, і Україна має на цьому наполягати, а саме на зупинці танкерів, що йдуть з балтійських портів.

Нагадаємо, що російський правозахисник Марк Фейгін впевнений, що змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів можна силою. За його словами, Україна має отримати всю необхідну зброю, зокрема балістику, аби був паритет на полі бою. Також необхідні санкції та ембарго. А саме – тотальна заборона на перетин будь-яких енергоресурсів з Росії у бік Європи.