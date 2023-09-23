Росія намагається вбити клин між Україною і Польщею з допомогою зерна: чи досяг Кремль мети

Росія намагається розсварити Україну з її найближчими партнерами, щоб Київ втратив військову та фінансову допомогу. Щоб втілити свої плани в життя, Росія завдає ударів по портовій та зерновій інфраструктурі України.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що російські зусилля, спрямовані на посилення розбіжностей між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі. Річ у тім, що 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин.

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Російська кампанія виявилася не такою успішною

Дуда роз'яснив заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького від 21 вересня про те, що Польща нібито більше не буде передавати зброю Україні.

Дуда пояснив, що Польща продовжить виконувати угоди про постачання зброї з Україною, але не буде передавати нову зброю, яку Варшава закуповує для власних збройних сил.

Він також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами "суттєво не вплине" на відносини двох країн.

ISW вже оцінював, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною російської кампанії із завдання шкоди відносинам України з її західними сусідами, а швидке повернення Польщі до своїх зобов'язань щодо України вказує на те, що російська кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, хоче Москва,

– заявили аналітики.

Що відомо про розбіжності між Україною і Польщею