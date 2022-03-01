Росія нехтує нормами міжнародного права, – Генштаб про обстріли цивільних

Російські окупанти в Україні застосовують тактику знищення інфраструктури. Ба більше, агресор завдає ракетно-бомбові удари по населених пунктах.

Все це є беззаперечно нехтуванням норм міжнародного гуманітарного права. Як показує історія, така поведінка Росії – звична практика.

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Росіяни знищують інфраструктуру та б'ють по цивільних

Як наголосили у Генштабі, російські окупаційні війська нехтують нормами міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, вони застосовують тактику:

знищення інфраструктури,

завдання ракетно-бомбових ударів по населених пунктах.

Останні злочини Росії в Україні

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