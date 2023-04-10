Доля Росії розпастися: кому вигідне затягування війни в Україні
Затягування війни не вигідне жодній зі сторін, що воює. В першу чергу економічно. Утім, Україна витримає, а от доля Росії – розпастися.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив на кількості країн, які готові підтримати Україну.
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50 партнерів України
Затягування війни призводить до важкої рецесії економіки, з якої країна самотужки не може вийти, сказав Роман Світан. Утім, в України є 50 країн-партнерів, які вже допомагають. А от у Росії усього 4 "помічника", у яких і так великі проблеми.
"Це Білорусь, яка тягне на дно. Іран, у якого будуть великі проблеми через ядерну зброю. Північна Корея, яка сама шукає, де б взяти зайвий колосок рису. Залишається Китай. Але у нього економічні зв'язки з країнами, які нам допомагають і втрачати півтора трильйона доларів річного обороту він не ризикне. Думаю, Росія залишиться сама. Її доля розпастися", – сказав військовий експерт.
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