У Росії обіцяють не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку

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У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли, що рух торгових суден через Керченську протоку не обмежуватимуть. Зокрема, це стосується й того транспорту, який прямуватиме в українські порти.

Джерело:

Интерфакс

Про обіцянки Росії щодо руху суден видання пише з посиланням на заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

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Заява Росії щодо руху торгових суден через Керченську протоку

Жодних обмежень для торгового судноплавства для використання українських портів введено не було,
– зазначив Рябков.

За його словами, обмеження тих чи інших зон, де проводять навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Заступник глави МЗС додав, що Москва діє, "суворо слідуючи відповідним домовленостям багатостороннього характеру і будь-яким іншим домовленостям, в яких бере участь Росія".

Блокування суден в Чорному морі: коротко