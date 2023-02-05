Ракета прилетіла буквально у фундамент будинку: деталі обстрілу Харкова росіянами

Ранок 5 лютого 2023 року почався із ракетних атак по Харкову. Росіяни потужно вдарили по ЗВО та у фундаменту житлового будинку.

Про це в етері 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, є серйозні руйнування понад 10 будинків, постраждав охоронець навчального закладу.

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Влучило 2 ракети

Кореспондентка розповіла, що близько 8:30 у Харкові відбулось 2 влучення по центру міста. Перша ракета атакувала одну зі старих вулиць міста.

Перший удар було завдано на одну зі старих вулиць міста, під житловий будинок, практично в його фундамент,

– сказала Анна Черненко.

Внаслідок цього влучання пошкоджено понад 10 багатоповерхових будинків. В них повилітали вікна та є проблеми із газо- та електрозабезпеченням, але, на щастя, немає загрози руйнування.

Друге влучання сталось в центральний корпус навчального закладу. Кілька поверхів зруйновано, там тільки постраждав охоронець, бо, як і всі ЗВО Харкова та області, цей заклад працював дистанційно, але він дуже серйозно пошкоджений,

– сказала кореспондентка.

Росіяни вже не вперше атакують територію поблизу цього закладу. Раніше там вже відремонтували вікна та фасади, але тепер руйнування значно серйозніші.

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Ректор навчального закладу розповів, що ЗВО будуть відновлювати, але спочатку необхідно розібрати завали.

Наслідки ракетних ударів по Харкову 5 лютого 2023 / Фото 24 Канал

Також Анна Черненко повідомила, що за минулу добу були обстріли по Харківській області, зокрема по Куп'янську, де постраждала адміністративна будівля лікарні та житлові будинки та по Вовчанську, де сталось кілька пожеж в житлових будинках внаслідок обстрілів.

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