Росія обстріляла Харків С-300: внаслідок атаки у місті є постраждалі

Російська армія вночі 24 квітня завдала удару по житловому комплексу Харкова. Внаслідок обстрілу, на жаль, є постраждалі серед цивільних.

Росіяни, за попередніми даними, могли завдати ударів по місту ракетами С-300. У місті під час атаки чули потужні вибухи.

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У Харкові є постраждалі після російської атаки

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 01:17 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ворог завдав удару по житловому комплексу Шевченківського району.

Обидва (постраждалих – 24 Канал) з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі,

– написав мер Харкова.

Він також зауважив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Там також працюють усі відповідні служби.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі розповів, що ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300.

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки", – зазначив посадовець.

Глава Харківської області також зауважив, що стан постраждалих – легкий, їм надали медичну допомогу на місці.

Про постраждалих у коментарі Суспільному також висловився й директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Він зазначив, що двоє поранених – чоловіки середнього віку.

Вони перебували вдома, їх посікло уламками скла,

– повідомив медик.

Забашта наголосив, що, окрім двох поранених, ще двоє людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

У Харкові чули вибухи

Вибухи у Харкові пролунали 24 квітня близько 00 годин 35 хвилин. Через хвилину у місті почули повторні вибухи. До цього Повітряні сили оголошували тривогу в Харківській області через загрозу балістики.

Місцеві журналісти також о 00 годин 51 хвилину повідомили, що серія вибухів також пролунала за межами Харкова. Як стало згодом відомо, окупанти обстріляли центральну частину Золочева у Богодухівському районі області.

Зрештою міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, що ворог завдав цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. За попередніми даними, противник прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомляв, що у Харкові є руйнування цивільної інфраструктури. Наразі огляд місць влучань у Шевченківському районі міста, також там працюють всі необхідні екстрені служби.