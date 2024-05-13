Постраждали багатоповерхівки та заклад освіти: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області
Російські загарбники вночі 13 травня обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Внаслідок цього у місті постраждали цивільні будівлі.
На місцях працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу по Селидовому. За попередніми даними, ворог обстріляв місто із зенітно-ракетних комплексів.
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Росія обстріляла цивільні будівлі у Селидовому
За даними Селидівської міської військової адміністрації, 13 травня приблизно о 01:20 російські війська обстріляли населений пункт Селидове ракетами С-300.
Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти,
– зазначили у Селидівській МВА.
Крім того, там поділилися кадрами з наслідками атаки ворога. На фото можна побачити, що у будівлях повибивало шибки, а також на місці подій спалахнула пожежа.
Наслідки ворожої атаки у Селидовому / Фото Селидівської міської військової адміністрації
У міській військовій адміністрації також зазначили, що постраждалих та загиблих в Селидовому внаслідок ворожої атаки немає.
Раніше росіяни обстріляли авто на Донеччині під час евакуації
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- За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки.
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