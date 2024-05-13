Постраждали багатоповерхівки та заклад освіти: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області

Російські загарбники вночі 13 травня обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Внаслідок цього у місті постраждали цивільні будівлі.

На місцях працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки ворожого обстрілу по Селидовому. За попередніми даними, ворог обстріляв місто із зенітно-ракетних комплексів.

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Росія обстріляла цивільні будівлі у Селидовому

За даними Селидівської міської військової адміністрації, 13 травня приблизно о 01:20 російські війська обстріляли населений пункт Селидове ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти,

– зазначили у Селидівській МВА.

Крім того, там поділилися кадрами з наслідками атаки ворога. На фото можна побачити, що у будівлях повибивало шибки, а також на місці подій спалахнула пожежа.

Наслідки ворожої атаки у Селидовому / Фото Селидівської міської військової адміністрації

У міській військовій адміністрації також зазначили, що постраждалих та загиблих в Селидовому внаслідок ворожої атаки немає.

Раніше росіяни обстріляли авто на Донеччині під час евакуації

У Донецькій області російські загарбники 11 травня обстріляли автомобіль з пораненими цивільними громадянами. Черговий воєнний злочин окупантів стався, коли цих людей евакуйовували правоохоронці з Красногорівки.

Правоохоронці розповіли, що російські снаряди приземлилися за якихось 100 метрів від автомобіля, в який сідали місцеві жителі. Одначе, екіпаж поліції "Білий Янгол" не розгубився і хутко вивіз людей з-під обстрілу.

До цього російські загарбники обстріляли лісовий масив у Лимані у Донецькій області. Внаслідок цього там спалахнула масштабна пожежа.

За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва державного підприємства "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 2 травня російські окупанти вдарили по місту Гірник Донецької області. Внаслідок цього сталася пожежа у приватному житловому секторі. Внаслідок ворожого удару 2 людей загинуло та 6 зазнали поранень.