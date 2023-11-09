Росія вбила подружжя та їхнього сусіда: ховалися у підвалі, але загинули під завалами
Джерело:Нацполіція
Росіяни продовжують скоювати геноцид українців. Російські окупанти обстріляли село Багатир на Донеччині. Окупанти вбили 3 людей.
У мережі показали моторошні кадри з місця трагедії. Там обірвалося життя 3 людей, які намагалися врятуватися від ворожих обстрілів.
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Люди намагались сховатися від ворожого обстрілу в підвалі, але, на жаль, загинули під завалом. Тіла загиблих дістали поліцейські та працівники ДСНС,
– мовиться у повідомленні.
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На Херсонщині росіяни вбили подружжя кришнаїтів
Російський загарбник на Херсонщині розстріляв подружжя кришнаїтів: Тетяну Філенко та Сергія Авдєєва. Чоловіка та дружину убили пострілами в голову. Можливою, окупант скоїв звірство, бо Тетяна та Сергій не хотіли залишати свій дім та їхати в нікуди.
Під час повномасштабного вторгнення подружжя активно допомагало односельцям. Зокрема, з ліками та рецептами, а також – допомагали ремонтувати автомобілі. У вірі Сергія та Тетяну знали як Санатана Госвамі та матаджі Калаваті.