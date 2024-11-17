Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Російські загарбники масовано атакували енергетичну інфраструктуру України 17 листопада. Зокрема, окупанти обстріляли теплоелектростанції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Пошкоджене обладнання ТЕС ДТЕК

У неділю, 17 листопада, Росія здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом, зокрема, були теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,

– заявили у ДТЕК.

Додали, після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

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Важливо! Це вже 8 масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабної війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 190 разів.

В Україні екстрені відключення світла

Міністр енергетики заявив, що ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Через це оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Герман Галущенко наголосив: "Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!".

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У ЦПД відреагували на масовану атаку

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що низка конспірологів поширювали інформацію про нібито якісь "таємні перемовини", мовляв, "росіяни не б'ють по енергетиці".

"Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок", – підкреслив Андрій Коваленко.

Також констатував, агресор накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами".

"Ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Україна готувалася до цього. У будь-якому випадку, тримайте кулаки за ППО", – наголосив керівник ЦПД.