Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
Російські загарбники масовано атакували енергетичну інфраструктуру України 17 листопада. Зокрема, окупанти обстріляли теплоелектростанції.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Пошкоджене обладнання ТЕС ДТЕК
У неділю, 17 листопада, Росія здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом, зокрема, були теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,
– заявили у ДТЕК.
Додали, після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.
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Важливо! Це вже 8 масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабної війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 190 разів.
В Україні екстрені відключення світла
- Міністр енергетики заявив, що ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Через це оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
- Герман Галущенко наголосив: "Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!".
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У ЦПД відреагували на масовану атаку
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що низка конспірологів поширювали інформацію про нібито якісь "таємні перемовини", мовляв, "росіяни не б'ють по енергетиці".
"Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок", – підкреслив Андрій Коваленко.
Також констатував, агресор накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами".
"Ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Україна готувалася до цього. У будь-якому випадку, тримайте кулаки за ППО", – наголосив керівник ЦПД.