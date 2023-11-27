Вп'яте за місяць: Росія знову обстріляла одну з українських ТЕС

Агресор вже вп'яте за місяць атакував одну з прифронтових теплоелектростанцій. Російські військові обстріляли її вранці 27 листопада.

На щастя, минулося без постраждалих. Однак, частина цивільних опинилися без світла.

Читайте також Є три види загрози: енергооб'єкти України захистили не лише від ракет

Ворог знову атакував теплоелектростанцію

Внаслідок російського обстрілу без світла залишилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Енергетики вже почали ліквідацію наслідків ворожої атаки. Докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

Також у ДТЕК додали, що продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з Укренерго. Зауважимо, що Росія продовжує тактику терору.

За останній понад місяць це вже п'ята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії,

– підкреслили у ДТЕК.

Дивіться також Вперше все погасло, – енергетики про найбільшу в історії України аварію в енергосистемі

Коротко про попередні обстріли ТЕС