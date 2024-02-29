"Дивно, що вцілів під час окупації": росіяни обстріляли турецький корабель у Херсоні

Росіяни завдали ракетних ударів по порту Херсона, під час яких зазнав пошкоджень турецький суховантаж KURUOGLU-3. Ще до повномасштабного вторгнення судно заходило в порт для евакуації 2800 тонн наливного вантажу карбаміду.

І вже понад 2 роки стоїть на мілині через мінну загрозу в Чорному морі. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зауваживши, що взагалі дивно, що корабель вцілів під час окупації.

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Росіяни обстріляли турецький корабель

Журналістка нагадала, що до повномасштабного вторгнення Херсон мав дуже щільні торгові та туристичні зв'язки з Туреччиною. Співпраця велась доволі активно навіть в освітній сфері. Також були рейси літаків з Туреччини до Херсона.

Це абсолютно логічно, що там перебувало судно. Я здивувалася, що воно взагалі вціліло, тому що під час окупації росіяни руйнували абсолютно все. Вони поводились і в місті, і на річці як господарі світу. Крали човни, бо у нас в регіоні багато плавзасобів і особистих, і промислових,

– сказала Вірлич.

Туреччина досі не вивела судно, бо просто немає можливостей, це фізично неможливо. Дніпро постійно прострілюється – це дуже відкрита ділянка, за якою одразу розташовані житлові будинки.

Навіть якщо Анкара шукала важелі впливу, намагаючись домовитися з Москвою про вивід корабля з порту, усі знають, що домовленості з окупантами нічого не варті.

Росіяни двома ракетами поцілили у правий борт – після влучань корабель почав набирати воду.

Турецька організація повідомляє, що наразі немає інформації про те, скільки членів екіпажу перебувало на борту і в якому вони стані.

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