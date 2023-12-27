Кадри, які викликають лише біль та злість: який вигляд має вокзал у Херсоні після обстрілу

Російська армія ввечері 26 грудня масовано обстріляла Херсон. Під ударом опинилися багатоповерхівки, ТЦ та залізничний вокзал.

Ворог завдав удару, коли близько 140 осіб чекали на евакуаційний поїзд. На жаль, не минулося без загиблих та постраждалих.

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Херсон після кількагодинного терору окупантів

Російська армія цинічно завдала удару, коли на вокзалі було понад 100 осіб, які чекали на евакуацію. Не виключено, що російські удари могли коригувати, адже інформація про евакуацію була загальнодоступною. Хоча інформація про курсування поїздів не публікується, втім херсонці її можуть дізнатися дуже легко, адже в місті проводять евакуацію сімей з дітьми.

Наслідки масованого російського обстрілу по середмістю Херсона показав зокрема голова ОВА Олександр Прокудін. Він наголосив, що все можна відбудувати, але людські життя, на жаль, не повернеш.

Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються з Херсона. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів,

– мовиться у дописі до відео.

Наслідки російських обстрілів: дивіться відео

Журналісти "Суспільного" також у мережі показали наслідки обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні.

Середмістя Херсона після кількох годин масованих обстрілів: дивіться відео

Херсон після обстрілів 26 грудня – більше у галереї

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