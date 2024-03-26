Рішення одне, – Братчук сказав, як припинити обстріли балістикою з Криму

Росія вкотре обстрілює Україну балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Україна може запобігти майбутнім обстрілам, знищуючи пускові установки Росії, що розміщені на півострові.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, зазначивши, що Україна шукає шляхи для знищення пускових центрів росіян у тимчасово окупованому Криму. Він сподівається, що для розв`язання цієї проблеми знадобиться не надто багато часу.

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"Болюча" балістика

Братчук сказав, що та балістика і шахеди, які запускають з Криму, завдають значної шкоди Україні.

Основною метою Сил обороти зараз є знищення пускових установок ворога та майданчиків, де вони можуть бути розміщені,

– повідомив речник.

Україні достеменно відомо, де розміщені пускові установки ворога. Росія намагається ховати їх: переміщає по території тимчасово окупованого Криму, маскує, розставляє фальшиві макети.

Але від долі не втечеш, а тим більше від тих ударів, які завдають Збройні Сили України,

– наголосив Сергій Братчук.

Братчук також зазначив, що не лише підсилення систем ППО допоможе якісно захищати небо над Україною. Влучна робота Повітряних сил по ворожих військових цілях, значно зміцнить українські позиції.

Вирішення одне – зло треба знищувати там, де воно зародилось. Я думаю, що небагато часу має пройти, аби ці питання були вирішені,

– зазначив Братчук.

Остання російська атака балістикою