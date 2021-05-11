Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства Румунії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон ґрата співробітника посольства Румунії у Москві. Дипломат повинен покинути російську державу.
Джерело:МЗС Росії
Румунського посла Крістіана Істрате 11 травня запросили до МЗС Росії. Там йому вручили ноту про оголошення персоною нон ґрата помічника аташе з питань оборони при дипмісії капітана Ілієску.
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Вказаному співробітнику наказано покинути територію Росії протягом 72 годин.
У російському МЗС заявили, що такий крок є відповіддю держави на "нічим не обґрунтоване" оголошення румунською стороною персоною нон ґрата помічника військового аташе при Посольстві Росії в Бухаресті.Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав очільників інших країн Євросоюзу розглянути питання про видворення принаймні одного російського дипломата. За його словами, таким чином європейські країни висловлять солідарність з Чехією.
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Що цьому передувало
- У Румунії 26 квітня оголосили персоною нон ґрата радника військового аташе посольства Росії у Бухаресті Олексія Гришаєва.
- Дипломата вислали за "дії та активність, які відбувалися всупереч Віденській конвенції".
- Варто зауважити, що між Росією та Чехією триває дипломатичний скандал. У чеській державі 17 квітня заявили про видворення 18 співробітників російського посольства. У відповідь на це Росія повідомила про висилку 20 чеських дипломатів.