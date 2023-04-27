Росія оголосила в "розшук" командувача ВМС України Олексія Неїжпапу, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук командувача Військово-морських сил України, віцеадмірала Олексія Неїжпапу. Ба більше, окупанти його "заочно затримали".

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, це своєрідна помста росіян за ліквідацію флагмана їхніх ВМС "Москва".

Це той самий крейсер, який у перший день повномасштабного вторгнення запропонував українським військовим на остові Зміїний скласти зброю та здатися. Натомість захисники, розуміючи увесь масштаб можливих наслідків, послали його у відомому напрямку. Крейсер рухався туди кілька місяців й у квітні нарешті дістався до пункту призначення.

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Росія оголосила в розшук Неїжпапу

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу. Йому заочно повідомили про підозру за статтею 317 КК РФ.

Мовиться про "посягання на життя співробітника правоохоронного органу". За законодавством країни-терористки, українському військовому нібито загрожує довічне ув'язнення.

На тлі цього провадження, до Хамовницького районного суду Москви скерували клопотання про "заочне затримання" Неїжпапи. Судді винесли ствердне рішення, відповідно командувача ВМС України "заочно затримали" на території Росії.

Торік у грудні ФСБ Росії попросила Лефортовський суд Москви заочно заарештувати заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джеппар і віцепрем'єрку та міністерку у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук за статтею про "порушення територіальної цілісності РФ". Їх також оголосили в міжнародний розшук.

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