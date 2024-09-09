Все може погіршитись: по яких містах може бити іранська балістика

Іран, найімовірніше, передав Росії близько двох сотень балістичних ракет. Згадано про надання Москві ракет Fateh-110 з дальністю у трохи більш як 100 кілометрів.

Отримавши такі ракети, Росія зможе атакувати українське прикордоння з новою силою. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Денис Попович – військовий оглядач.

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Виклик для України

Член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив інформацію про те, що передав Росії балістичні ракети "в обмін на сою та пшеницю". Мовиться нібито про ракети Fateh-110 з радіусом дії в 112 кілометрів.

Це будуть удари по прифронтовій смузі, що наражає на небезпеку позиції нашу ППО, штаби, склади. Безумовно, ці ракети можуть бути спрямовані на Суми та Харків, бо вони можуть перебувати у радіусі ураження,

– зазначив Денис Попович.

Водночас достеменно невідомо, чи справді Росія отримала лише ракети Fateh-110. Можливо, росіянам вдалося отримати й далекобійні ракети. У випадку, якщо справді Кремль отримав ракети з дальністю дещо більш як 100 кілометрів, то, безперечно, використовуватиме їх по прикордонню. Натомість власну балістику можна буде скерувати на цивільні міста України в тилу.

"На мій погляд, найімовірніше, що Росія просто переорієнтовуватиме "Іскандери" та "Кинджали" на удари по тилах. Тобто балістики буде більше", – додав військовий оглядач.

Крім того, зі ЗМІ відомо, що Росії нібито передали біль як 200 ракет. Але й ця цифра може бути неточною. Хай там як, але іранські ракети є значно якіснішими за південнокорейські. Їхні показники подекуди вражають, тож вони можуть стати серйозним викликом для України. Нашій державі знадобиться більше систем ППО.

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Співпраця не лише з Іраном

Важливо також розуміти, що в Ірані існує дві структури: Іран як держава, а також Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) — військова гілка виконавчої влади Ірану. Фактично це держава в державі. КВІР має значний вплив на політику й економіку Ірану, він має власні війська, контролює іранську ракетну програму і підпорядковується релігійному лідеру – аятолі Алі Хаменеї, а не президенту.

Цілком імовірно, що під ширмою Іранської держави існує співробітництво між Росією та Корпусом вартових Ісламської революції. Вже там може бути все, що завгодно. Іран, як держава, може не лукавити, але є ще така структура як КВІР, тому там може бути своя лінія співпраці,

– пояснив Попович.

Річ у тім, що у Міністерстві оборони Ірану спростували інформацію про передачу балістичних ракет Росії. Однак паралельно згаданий Ахмад Бахшаєш Ардестані зробив протилежну заяву, розповівши про так званий бартер між країнами.