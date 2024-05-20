Скільки контейнерів зі зброєю закупила Росія у КНДР: США озвучили величезну цифру

Північна Корея є постійною союзницею країни-агресорки та надає їй величезну кількість озброєння, яке потім окупанти застосовують проти українців. У США окреслили розміри подібних поставок.

Раніше у світі називали різну кількість озброєння, яке КНДР надає Росії. Однак та цифра, яку озвучив представник США при ООН Роберт Вуд, ймовірно, перевищує усі попередні.

Дивіться також Знову Росія "постаралась": Радбез ООН розглядатиме законність постачання західної зброї Україні

Скільки контейнерів Росія закупила у Північної Кореї

Роберт Вуд заявив, що російські сили неодноразово використовували балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, для того, аби завдавати цинічних та підступників ударів по території нашої держави та її населенню.

За словами представника Сполучених Штатів у ООН, станом на сьогодні офіційно зафіксовано понад десяток подібних випадків, коли КНДР надавала Росії зброю.

Так, як розповів Вуд, наразі відомо, що Росія в період з грудня 2023 року закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.

Раніше журналісти BBC розкрили дані, скільки ракет КНДР передала Росії як допомогу у війні проти України. За даними видання, з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град".

КНДР постачає Росії озброєння