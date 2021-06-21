Росія вимагає в ПАРЄ розгляду водопостачання Криму й санкцій проти Медведчука

Представники делегації Росії в ПАРЄ підняли питання щодо води в Криму та санкцій проти кума Путіна Віктора Медведчука. Вони подали листи до Комітету міністрів Ради Європи з вимогою "висловити свою позицію" щодо цього.

Член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко розповів, що ці документи подав голова російської делегації в ПАРЄ, а також "українофоб, єврофоб і антисеміт" Петро Толстой.

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Росія хоче висловити свою позицію щодо води в Криму

Згідно з документами, Росія звинувачує Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму – це "колективне покарання кримчан за їх політичну позицію".

Що ще більш цинічно, Толстой посилається на ряд конвенцій, які начебто порушує Україна, а також на складність становища… кримських татар! Слід нагадувати, що Росія проводить репресії проти кримських татар?,

– заявив Гончаренко.

Проте Гончаренко каже, що Толстой чомусь не згадав про:

Четверту Женевську конвенцію (про захист жертв війни – 24 канал), яка покладає відповідальність за населення окупованих територій на державу-окупанта;

і ряд міжнародних документів, які визначають Росію як окупанта півострова.



Росія подала в ПАРЄ документи щодо води в окупованому Криму / Фото Олексій Гончаренко

Росія згадала про санкції проти кума Путіна

"І на додачу – санкції проти Медведчука і його телеканалів, виявляється, це "наступ на свободу слова". Взагалі смішно, бо Росія і свобода слова – слова-антоніми", – пояснив цинічні заяви Росії нардеп.



Росія подала в ПАРЄ документи щодо санкцій проти Медведчука та його каналів / Фото Олексій Гончаренко

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