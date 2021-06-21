Росія вимагає в ПАРЄ розгляду водопостачання Криму й санкцій проти Медведчука

Представники делегації Росії в ПАРЄ підняли питання щодо води в Криму та санкцій проти кума Путіна Віктора Медведчука. Вони подали листи до Комітету міністрів Ради Європи з вимогою "висловити свою позицію" щодо цього.
Член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко розповів, що ці документи подав голова російської делегації в ПАРЄ, а також "українофоб, єврофоб і антисеміт" Петро Толстой.
До теми Представника Росії не буде в ЄСПЛ: комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів
Росія хоче висловити свою позицію щодо води в Криму
Згідно з документами, Росія звинувачує Україну в тому, що перекриття води з Дніпра для Криму – це "колективне покарання кримчан за їх політичну позицію".
Що ще більш цинічно, Толстой посилається на ряд конвенцій, які начебто порушує Україна, а також на складність становища… кримських татар! Слід нагадувати, що Росія проводить репресії проти кримських татар?,
– заявив Гончаренко.
Проте Гончаренко каже, що Толстой чомусь не згадав про:
- Четверту Женевську конвенцію (про захист жертв війни – 24 канал), яка покладає відповідальність за населення окупованих територій на державу-окупанта;
- і ряд міжнародних документів, які визначають Росію як окупанта півострова.
Росія подала в ПАРЄ документи щодо води в окупованому Криму / Фото Олексій Гончаренко
Росія згадала про санкції проти кума Путіна
"І на додачу – санкції проти Медведчука і його телеканалів, виявляється, це "наступ на свободу слова". Взагалі смішно, бо Росія і свобода слова – слова-антоніми", – пояснив цинічні заяви Росії нардеп.
Росія подала в ПАРЄ документи щодо санкцій проти Медведчука та його каналів / Фото Олексій Гончаренко
Дії Росії щодо України: останні новини
- 21 червня генсек ОБСЄ заявив, що окупанти обмежують діяльність спостерігачів на Донбасі. Зокрема проросійські бойовики не дають Місії доступу до об'єктів на "землі".
- Також нібито через повінь Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму.
- Ба більше, станом на 18 червня українська розвідка повідомила, що біля кордону України перебувають понад 90 тисяч військових та 1250 танків.