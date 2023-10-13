Найбільший контрабандист: у ГУР розповіли, як Росія передала трофейну зброю з України ХАМАС

Росія заздалегідь передала бойовиками ХАМАС стрілецьку зброю, яку захопила в Україні. Кремль використав власні контрабандні канали, з якими їм допомагають приватні військові компанії

Метою Москви була дискредитація України – нібито держава продала зброю терористам. Росіяни знали про напад на Ізраїль заздалегідь, тому вирішили використати це в своїх інтересах.

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Мета росіян проста

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що у ході бойових дій росіянам, як і українцям, вдається захоплювати озброєння противника. Саме такі трофеї Кремль передав бойовикам ХАМАС, намагаючись дискредитувати Україну. Ворог постійно здійснює інформаційно-психологічні операції на теми постачань зброї, допомоги, продажу озброєння.

Росіяни вирішили використати війну між ХАМАС та Ізраїлем як ще один спосіб здійснення ІПСО. Кремлівські пропагандисти почали поширювати тези нібито про "продаж" зброї Україною бойовикам. Окупанти мають власні канали контрабанди, тому передача трофейного озброєння не викликала в них проблем.

Росія сьогодні є найбільшим контрабандистом на ринку озброєнь, то ці контрабандні канали через так звані приватні військові компанії. Власне, через ці ПВК зразки стрілецького озброєння були передані бойовикам ХАМАС. І потім ми побачили розгортання цієї інформаційної кампанії, насамперед офіційними ротами Кремля, пропагандистами,

– розповів Юсов.

Також представник ГУР заявив, що певні рупори Москви досі залишаються у них за кордоном. Він додав, що припущення щодо обізнаності Росії про атаку ХАМАС є цілком логічними.

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