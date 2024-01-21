"Це брехливий наратив": викрито намір Лукашенка щодо ядерної зброї в Білорусі

Алєксандр Лукашенко вирішив повихвалятися ядерними ракетами для комплексів "Іскандер", які передала Росія. Білоруський президент зазначив, що постачання відбулося "за гроші росіян", але Білорусь відплатить "за іншими рахунками".

Фото з "червоно-зеленими прапорцями" на "Іскандерах" почали з'являтися ще у 2023 році. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенко навіть у візуальний спосіб намагається довести, що "Іскандери" належать йому.

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Ядерні ракети буцім можна застосувати за рішенням трьох людей:

президента Білорусі – Алєксандра Лукашенка;

міністра оборони Білорусі – Віктора Хреніна;

очільника генерального штабу Білорусі – Віктора Гулевіча.

Для чого Лукашенко вихваляється ядерною зброєю

На думку Латушка, Лукашенко перманентно намагається довести, що саме він ухвалюватиме рішення про застосування тактичної ядерної зброї. Таким чином президент Білорусі хоче підняти свій статус в очах білоруського народу, і головне – в очах міжнародних партнерів. Буцім "спробуйте тільки носа сунути в Білорусь, я навіть в Путіна не буду запитувати, а самостійно її застосую".

Це брехливий наратив, ми так припускаємо. Звісно, він загрожує додатковими санкціями Лукашенку. Проте, я не розумію, чому світ дивиться на цю "гру" з ядерною зброєю і жодним чином не реагує на дії Лукашенка,

– зазначив Павло Латушко.

Навіть за розмови про "застосування ядерної зброї" потрібно карати. Проте білоруський очільник користується бездіяльністю міжнародних організацій і продовжує провокувати Захід брехливими казками. У словах Лукашенка неодноразово можна було простежити наратив "ворог нападе із Заходу, а я не дозволю цього зробити у спину Росії".

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росію слід позбавити ядерної зброї після війни з Україною.

Хоча зрозуміло, що НАТО не має жодного наміру першим атакувати Москву чи Мінськ. А концентрація натівських військ на кордоні з Білоруссю, пов'язана з тим, що Росія за підтримки Лукашенка розпочала війну проти України.

Ядерна зброя на території Білорусі: що відомо