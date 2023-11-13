Росія у паніці перекидає кораблі з Криму до Новоросійська: втечу зафіксували на фото
Джерело:"Атеш"
Росія перекидає свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська. До цих дій росіяни перейшли після серії успішних ударів України по Чорноморському флоту Росії в Криму.
Втечу російських окупантів з окупованого Криму до Новоросійська зафіксували агенти "Атеш" зі складу військових Чорноморського флоту Росії. Партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ".
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У лавах росіян паніка після успішних ударів України
Повідомляється, що російські війська надалі будуть доставлені до Новоросійська. У повідомленні "Атеш" мовиться, що Росія робить відповідні кроки через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.
Росіяни перекидають військову техніку з Криму в Новоросійськ / Фото "Атеш"
Росіяни тікають з Криму / Фото "Атеш"
Також рух партизанів зауважує, що в лавах росіян справжня паніка. Зокрема, окупанти здогадуються, що настають нові удари по їхньому флоту, і намагаються його врятувати.
Російські кораблі тікають з Криму / Фото "Атеш"
Успішні операції України проти флоту Росії
- За час повномасштабного вторгнення Росії українські військові провели ряд успішних операцій проти Чорноморського флоту окупантів. Так, у квітні 2022 року Україна потопила крейсер "Москва".
- У серпні 2023 року українські військові атакували в районі порту Новоросійська великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Саме в порту Новоросійська росіяни вирішили ховати свої кораблі від атак України.
- Попри те, що російські ракетоносії перебувають біля Новоросійська, вони можуть здійснювати ракетні удари безпосередньо з бухти.
- Додамо, що рівно 2 місяці тому Сили оборони знищили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Українські військові вперше в історії зуміли уразити підводний човен за допомогою ракет класу "повітря – земля".
- На початку листопада Сили оборони уразили в Криму малий ракетний корабель "Аскольд" проєкту "Каракурт". У ЗСУ заявляють, що більшість російських кораблів, які було уражено, не підлягають ремонту.
- У розвідці Британії, аналізуючи удар по "Аскольду", заявили, що здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту. Це своєю чергою затримає постачання нових кораблів.
- Також 10 листопада у Криму українські військові успішно уразили російські десантні кораблі. Мовиться про судна проєкту 11770 (класу "Серна").
- Попри успіхи в Чорному морі, у ВМС ЗСУ наголошують, що корабельне угруповання росіян все ще дуже серйозне. Ворог зосереджує у районі Чорного моря понад 30 бойових одиниць досить серйозних класів.