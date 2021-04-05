Росія перекидає в Крим псковських десантників, які воювали на Донбасі

Псковських десантників, які "відзначилися" на війні на Донбасі у 2014 році, Росія перекидає в Крим. Встановити це вдалося за переміщенням техніки, яке активно фіксують на відео і поширюють у соцмережах.
Джерело:СІТ
У соцмережі тік ток опублікували відео, на якому видно залізничну платформу. На ній перевозили самохідну артилерійську установку "Нона-С". Вона перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ.
Раніше Росія перекидала в окупований Крим 56-у бригаду ПДВ
Псковських десантників перекидують в Крим
Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що вона слідує зі станції Череха в Псковській області на станцію "Сімферополь-вантажний".
Як вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264 – 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як псковські десантники. Гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Череха. Звідти і відправився ешелон, який потрапив на відео.
Маршрут артилерійської установки / Зображення з СІТ
Важливо! Наприкінці березня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що окупанти створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади новий полк. А постійним пунктом його базування стане Феодосія.
Втім, зазначають розслідувачі, це не дозволяє зробити однозначний висновок, що десантників готують для вторгнення.
Перекидання однієї з найбільш боєздатних російських частин виглядає цілком логічно і в тому випадку, якщо нарощування російського угруповання проводиться для залякування української влади,
– пишуть у СІТ.
Псковські десантники на війні 2014 року
Росія кинула десантників Псковської 76-ї дивізії ВДВ на Донбас у 2014 році. Хлопці таємно воювали в Луганську і багато хто з них загинув.
З переговорів двох десантників між собою, які з'явилися у ЗМІ, стало відомо, що з усієї роти вдалося вижити тільки приблизно десяти бійцям, а загинули близько 70 солдатів.
Втім офіційно Росія не підтверджувала цієї інформації, а десантників ховали таємно і без почестей.
Командувач ВДВ генерал-полковник Володимир Шаманов у Пскові 22 серпня 2014 року, публічно заявив, що у бригаді всі живі і здорові. Проте журналісти днем раніше були свідками похорону військових із цієї бригади.
Передислокація військ Росії біля кордону з Україною: головне
- Росія активно стягує військову техніку до кордону з Україною, пояснюючи це навчаннями.
- Українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.
- Росія вже звозить до окупованого Криму самохідні артилерійські установки, бронетранспортери, військові вантажівки.
- Нещодавно у соцмережах зафіксували переміщення мотострілкової бригади з Кемерова до Воронезької області.