Росія перекидає в Крим псковських десантників, які воювали на Донбасі

Псковських десантників, які "відзначилися" на війні на Донбасі у 2014 році, Росія перекидає в Крим. Встановити це вдалося за переміщенням техніки, яке активно фіксують на відео і поширюють у соцмережах.

У соцмережі тік ток опублікували відео, на якому видно залізничну платформу. На ній перевозили самохідну артилерійську установку "Нона-С". Вона перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ.

Раніше Росія перекидала в окупований Крим 56-у бригаду ПДВ

Псковських десантників перекидують в Крим

Перевіривши номер платформи за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що вона слідує зі станції Череха в Псковській області на станцію "Сімферополь-вантажний".

Як вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264 – 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як псковські десантники. Гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі Череха. Звідти і відправився ешелон, який потрапив на відео.



Маршрут артилерійської установки / Зображення з СІТ

Наприкінці березня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що окупанти створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади новий полк. А постійним пунктом його базування стане Феодосія.

Втім, зазначають розслідувачі, це не дозволяє зробити однозначний висновок, що десантників готують для вторгнення.

Перекидання однієї з найбільш боєздатних російських частин виглядає цілком логічно і в тому випадку, якщо нарощування російського угруповання проводиться для залякування української влади,

– пишуть у СІТ.

Псковські десантники на війні 2014 року

Росія кинула десантників Псковської 76-ї дивізії ВДВ на Донбас у 2014 році. Хлопці таємно воювали в Луганську і багато хто з них загинув.

З переговорів двох десантників між собою, які з'явилися у ЗМІ, стало відомо, що з усієї роти вдалося вижити тільки приблизно десяти бійцям, а загинули близько 70 солдатів.

Втім офіційно Росія не підтверджувала цієї інформації, а десантників ховали таємно і без почестей.

Командувач ВДВ генерал-полковник Володимир Шаманов у Пскові 22 серпня 2014 року, публічно заявив, що у бригаді всі живі і здорові. Проте журналісти днем раніше були свідками похорону військових із цієї бригади.

Передислокація військ Росії біля кордону з Україною: головне

Росія активно стягує військову техніку до кордону з Україною, пояснюючи це навчаннями.

Українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.

Росія вже звозить до окупованого Криму самохідні артилерійські установки, бронетранспортери, військові вантажівки.

Нещодавно у соцмережах зафіксували переміщення мотострілкової бригади з Кемерова до Воронезької області.



Куди Росія перекинула війська / Інфографіка 24 каналу