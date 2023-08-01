Явна ознака програшу: звідки і куди Росія перекидає стратегічні резерви

Росія перекидає свої резерви на Бахмутський напрямок. Насамперед мовиться про резерви окупантів, які перебували у тилу Луганської області. Ці угрупування готували не для боїв за Бахмут.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, якщо росіяни використовують біля Бахмута резерви, які були підготовлені, наприклад, до наступу на Лиман, то це свідчить про їхню поразку.

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Росія перекидає резерви

Юрій Федоров зазначив, що у Луганській області розміщувалось оперативне угрупування російських танкістів, раніше це були дві відомі дивізії. Нещодавно один танковий полк з'явився під Бахмутом.

Російське командування змушене перекидати резерви під Бахмут, щоб втримати там позиції або зупинити чи хоча б сповільнити просування ЗСУ. Є аксіома військової науки: "Хто перший використовує резерви та втрачає їх, той програє",

– наголосив він.

Також росіяни переміщують резерви із Запорізького напрямку. На думку військового експерта, це призведе до великих втрат серед загарбників.

Федоров про російські резерви: дивіться відео

Росія перекидає резерви під Бахмут