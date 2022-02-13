Росія перекидає танкову армію з-під Воронежа до кордону з Україною, – CIT

Росія продовжує стягувати військову техніку до українських кордонів. З полігону під Воронежом перекидають першу гвардійську танкову армію.

Про це у неділю, 13 лютого, повідомляє Conflict Intelligence Team. Аналітики вказують, що за останні декілька днів з'явилися відео з бойовими машинами на станції "Масловка" у передмісті.

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Можна побачити ешелон із самохідними артилерійськими установками "Мста-С" і танками Т-80У. Також із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер. Це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять,

– зазначають у CIT.

Танки Т-80У помітили й у Веселій Лопані Білгородської області за 15 кілометрів від кордону України.

Conflict Intelligence Team пише, що їх туди привезли з Московської області, що може свідчити про перекидання до лінії розмежування додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, окрім тієї, що раніше перебувала на полігоні під Воронежем.



Росія перекидає техніку до кордонів України / Скриншот CIT

Війська Росії біля кордонів України

Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за словами міністра оборони, там немає ударних груп.

Радник глави ОП Михайло Подоляк запевнив, що влада точно не відступить від інтересів України. Він закликав громадян зберігати спокій та вірити в потенціал наших Збройних сил.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков заявили, що українська армія готова дати відсіч Росії, якщо агресор наважиться на вторгнення.

Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії": дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.