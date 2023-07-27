Путін не вірить, що 5 стаття НАТО працює: чи здатний він ударити по Польщі

Росія перекинула в Білорусь вже 11 колону вагнерівців й погрожує країнам НАТО, що межують із нею. Такими діями Кремль хоче відволікти увагу Заходу від України.

Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова – голова благодійного фонду "Русь сидящая". На її думку, загострення на кордоні Білорусі та Польщі цілком логічне з точки зору ідеології Путіна.

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Чому в Росії заговорили про Польщу

Поки "Вагнеру" не давали важкої техніки, загрози, що надходили від його перебування в Білорусі, були мінімальними. Але потім весь Кремль почав говорити про Польщу. І в цьому контексті перекидання важкої техніки в Білорусь може суттєво змінити ситуацію.

Пропутінські ідеологи, які люблять розповідати про ядерні удари по західним країнам, вважають, що 5 стаття статуту НАТО не працює. Ймовірно, Путін думає схожим чином. Якою б безглуздою не була ця ідея, але саме вона дозволяє Кремлю готуватися до нападу на Польщу.

"Путін не вважає, що зможе виграти війну завдяки цьому. Але він сприймає напад на Польщу як шанс інтернаціоналізувати свій конфлікт із Заходом", – припустила Романова.

Російський диктатор припускає, що в такому випадку увага світової спільноти зосередиться саме на країні-члені НАТО, а підтримка України стане другорядною справою для Заходу.

Пригожину ж неважливо, де воювати. Найважливішим для нього є фінансування його угруповання. "Вагнер" пів року воював поблизу Бахмута, а тепер там навіть забули про цю точку на мапі.

Коли буде відданий наказ атакувати Польщу, Пригожин зробить це, навіть якщо шансів на успіх ця операція не матиме.

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