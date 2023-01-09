Від боєприпасів до військових: Росія перекинула в Білорусь ще один ешелон із технікою

Росія перекинула у Білорусь ще один ешелон із військовою технікою. Окупанти перекинули техніку з Воронезької області, що межує з Луганщиною.

Білоруські аналітики зафіксували, що 8 січня, о 13:00 на залізничну станцію Барановичі-Поліські прибув ешелон з технікою та особовим складом збройних сил Росії.

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Ешелон був відправлений 4 січня

Повідомляється, що в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб.

За даними білоруських аналітиків, серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.

Відомо, що ешелон був відправлений 4 січня о 17:30 із залізничної станції Зайцівка (Воронезька область Росії). У "Беларускі Гаюн" звернули увагу, що ця станція розташована в прикордонні з окупованою частиною Луганської області.

Що відомо про перекидання техніки в Білорусь