Росія перекидає резерви під Бахмут: у ЗСУ розповіли про "елітне" підкріплення ворога
Росія перекинула резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування українських сил. Ворог стягує на Бахмутський напрямок приватні військові компанії.
Під Бахмут окупанти перекинули приватні військові компанії, що пов'язані з російським "Газпромом", зокрема, "Факел" і "Потік". Про це в ефірі телемарафону розповів речник 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков, пише 24 Канал.
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Під Бахмутом з'явилися ПВК, які пов'язані з "Газпромом"
За його словами, росіяни почали перекидати резерви на Бахмутський напрямок, коли зрозуміли, що на північному і південному флангах українські бійці почали "відтискувати висоти".
Відомо, що ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин вивів своїх найманців з-під Бахмута. Через це Росії, як каже Калашніков, довелося вже навіть кидати свої елітні підрозділи і контрактників.
Ми спостерігаємо тут і різні ПВК "Газпрому", зокрема, "Факел", "Потік". Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно,
– повідомив Калашніков.
Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр зранку 3 липня повідомила, що на Бахмутському напрямку в останні два дні ворог перекинув два полки десантно-штурмових військ.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Олег Калашніков розповів, що на Бахмутському напрямку продовжується активна оборона українських сил. За його словами, наші війська поступово просуваються вперед, і супротивник намагається стримувати їх як на південному, так і на північному флангах.
Він розповів, що поблизу Бахмута спостерігається зменшення кількості ворожих артилерійських систем. Натомість окупанти частіше використовують танки.
"Нам вдається їх нищити, також вони виходять з ладу через знос. Вони зараз залучають замість артилерії танки. Артилерії все менше і менше, хоча достатньо на даний час, і вони продовжують вести дуже сильний вогонь по наших позиціях", – резюмував Калашніков.