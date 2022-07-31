росія перекинула на Південь 35-ту армію, яка "показала" себе у Бучі, – радник глави МВС

Окупанти готуються до серйозної оборони на захоплених територіях Півдня України. Вони вже перекинули туди 35-ту армію, яка чинила звірства у Київській області.

Про це розповів 24 каналу радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. На його думку, саме на Півдні буде концентруватись ключова історія.

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Як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Смірнов зазначив, що російські загарбники стягують на Південь абсолютно всі свої війська.

За моєю інформацією, вони туди навіть перекинули вже славнозвісну 35-ту армію. Це та армія, яку ми добре знаємо по Київській області, особливо по Бучі,

– сказав радник глави МВС.

Він розповів, що росіяни формують нові батальйонно-тактичні групи, які доукомплектовують як озброєнням, так і особовим складом, який був, зокрема, призваний за так званою прихованою мобілізацією.

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Чому росіянам важливо втримати Південь України

За словами Смірнова, окупанти готуються до оборони, тому що втрата Півдня матиме для них не стільки символічний провал, а їм буде важко "продати" таке своєму населенню.

Коли в тебе вже починають відвойовувати не населені пункти якісь маленькі, а почнуть відвойовувати Південь – тоді буде дуже важко пояснити: що ж там відбувається, що за "спецоперація", і чому ми втрачаємо, у нас же така армія непереможна,

– зауважив він.

Наразі, за словами радника глави МВС, російська біомаса не розуміє реального стану справ, досі вважаючи, що їхні війська під Києвом і далі стоять.

Тому, резюмував Смірнов, росія перекидає все на Південь та зводить там оборонні споруди.

Ситуація на Півдні: що відомо

Українські війська мають успіхи на Півдні. Окрім того, що нашим ЗСУ вдається розбивати склади ворога, вони ще й мужньо відбивають його атаки. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни.

ЗСУ у ніч проти 29 липня вдарили по позиціях окупантів біля Верхнього Токмака та Чернігівки, що у Запорізькій області. Після цього вороги почали відводити свої війська на інші позиції.

Водночас у ніч проти 31 липня Миколаїв потрапив під один із найпотужніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Жертвами удару стали щонайменше 2 місцевих жителів.

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