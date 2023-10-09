Вперше за пів року: окупанти перекинули в Маріуполь та район нові резерви

Російські окупанти перекинули в Маріуполь та район нові резерви. Також вороги розміщують на цьому напрямку техніку.

Радник мера Петро Андрющенко розповів, що вороги навіть вже не дотримуються глобальних заходів безпеки, переміщуючи системи ППО. Також окупанти в Маріуполі почали мобілізовувати юнаків до російської армії.

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Що відомо про перекидання резерву в Маріуполь

Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах – дві гармати,

– написав Петро Андрющенко.

Він додав з посиланням на твердження джерел, що у перекинутих ворогів навіть форма в стані "жодного разу не пралась". Мовиться про орієнтовно до 5 тисяч ворожих військових.

"Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось нами у квітні 2023 року", – зазначив радник мера Маріуполя.

За його словами, росіяни також перекидають та переміщують техніку. Зокрема, українська сторона зафіксувала:

посилення переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки;

додаткове розгортання систем зв'язку вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрямку Бердянська.

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