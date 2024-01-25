Росія перекинула в Севастополь десантний корабель: що це означає
Російські окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель. Припускали, що найближчим часом вороги можуть відправити його на чергування в Чорне море.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону підтвердив, що ворожий корабель справді прибув у Крим. Його Росія розмістила у Севастопольській бухті, пише 24 Канал.
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Що військові кажуть про ворожий корабель
Щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то це він може зробити навряд чи. Тому що це дуже відомий нам 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який зараз трошки "не БГ" (тобто не боєготовий – 24 Канал), як у нас кажуть в Збройних Силах,
– заявив Плетенчук.
За його словами, корабель після отриманих пошкоджень перебуває на ремонті.
"Скоріш за все, саме з цією метою з Новоросійська його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", – заявив речник Військово-повітряних сил.
Він прокоментував спроби ворога замаскувати корабель, накривши маскуванням. Плетенчук заявив, що замаскувати такий величезний корабель фактично неможливо.
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Чи може корабель чергувати в Чорному морі
Станом на зараз він має пройти відповідні ремонтні заходи. Після цього будуть ще деякі процедури, згідно з протоколом. І, можливо, колись він повернеться,
– заявив Плетенчук.
Він додав, що враховуючи суттєві пошкодження корабля, в найближчій перспективі ми його навряд чи побачимо за виконанням подібних завдань.
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Які кораблі ворог тримає у морі
- Станом на ранок 25 січня Росія тримає у Чорному морі 4 ворожі кораблі. З них два – це підводні носії крилатих ракет "Калібр", а саме підводні човни проєкту "Варшавянка". У кожного на борту може бути до 4 ракет, тобто загалом – до 8 ракет.
- Дмитро Плетенчук пояснив, що кількість кораблів, які росіяни можуть вивести в Чорне море, може коливатись у досить широкому діапазоні. Проте ніхто не виводить в акваторію одразу флот. Зазвичай останнім часом вони виводять 10 одиниць, але на них навчають бойовий склад та розосереджують корабельний склад. Також вони виконують різні завдання: розвідки, охорони пунктів базування.
- Речник пояснив, що перебування цих кораблів у морі не значить, що вони можуть почати рух в напрямку нашого узбережжя.
- До речі, в Азовському морі ворог тримає 1 ворожий корабель, у Середземному – 2 ворожі кораблі, з яких 1 – носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.