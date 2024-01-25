Росія перекинула в Севастополь десантний корабель: що це означає

Російські окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель. Припускали, що найближчим часом вороги можуть відправити його на чергування в Чорне море.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону підтвердив, що ворожий корабель справді прибув у Крим. Його Росія розмістила у Севастопольській бухті, пише 24 Канал.

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Що військові кажуть про ворожий корабель

Щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то це він може зробити навряд чи. Тому що це дуже відомий нам 775 проєкту великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який зараз трошки "не БГ" (тобто не боєготовий – 24 Канал), як у нас кажуть в Збройних Силах,

– заявив Плетенчук.

За його словами, корабель після отриманих пошкоджень перебуває на ремонті.

"Скоріш за все, саме з цією метою з Новоросійська його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", – заявив речник Військово-повітряних сил.

Він прокоментував спроби ворога замаскувати корабель, накривши маскуванням. Плетенчук заявив, що замаскувати такий величезний корабель фактично неможливо.

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Чи може корабель чергувати в Чорному морі

Станом на зараз він має пройти відповідні ремонтні заходи. Після цього будуть ще деякі процедури, згідно з протоколом. І, можливо, колись він повернеться,

– заявив Плетенчук.

Він додав, що враховуючи суттєві пошкодження корабля, в найближчій перспективі ми його навряд чи побачимо за виконанням подібних завдань.

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Які кораблі ворог тримає у морі